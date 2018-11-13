Собор епископов УПЦ выступил против попыток изменить название Церкви

Собор епископов Украинской Православной Церкви выступил против попыток изменить название Церкви, "о чем уже декларируется первыми лицами государства, и других проявлений дискриминации верующих на законодательном уровне".

Об этом говорится в "Постановлении Собора епископов Украинской Православной Церкви" от 13 ноября 2018 года.

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"В случае принятия соответствующих законопроектов Верховной Радой Украины, Украинская Православная Церковь будет защищать свои права всеми законными средствами, которые предусмотрены «Основами социальной концепции Украинской Православной Церкви», законодательством Украины и Европейской Конвенцией по правам человека", - говорится в документе.