18 января в галерее «Соборная» состоялся Международный фестиваль-конкурс песенного искусства «Рождественские октавы». На праздник песни и музыки собрались дети из разных уголков Украины - всего около 30 коллективов и исполнителей. На этот раз темой фестиваля стали украинские традиции, сообщает сайт Галерея "Соборная".

Открыла фестиваль его основательница и президент Людмила Рабинович.

С приветственным словом выступил Председатель Приходского совета Кафедрального собора УПЦ епископ Бородянский Варсонофий. Владыка передал благословение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, поздравил всех участников фестиваля с Святками и наступающим праздником Богоявления и вручил памятные благодарности членам жюри и руководителям коллективов фестиваля.

Поддержал юные таланты особый гость фестиваля - певец и композитор Владислав Зайцев, который исполнил свою песню «В Україну закоханий я».

В своих выступлениях юные участники фестиваля-конкурса передавали свою искреннюю любовь к родной земле, красоту украинской души и неповторимость национальных традиций.

Особенностью мероприятия стали рождественские колядки, которыми щедро порадовали его участники.

В течение фестиваля для детей действовали разнообразные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.