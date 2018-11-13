УПЦ приостановила евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом - Синод

Украинская Православная Церковь приостановила евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом.

Об этом говорится в Журнале №37 Священного Синода УПЦ, который состоялся в Киево-Печерской лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«Учитывая деструктивную деятельность и грубое нарушение канонических правил Константинопольским Патриархатом, клирикам Украинской Православной Церкви приостановить евхаристическое общение со священнослужителями Константинопольского Патриархата, а мирянам - участие в Таинствах, которые совершаются в храмах Константинопольского Патриархата», - говорится в решении Священного Синода УПЦ.

Ранее Русская Православная Церковь полностью разорвала евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом. Решение было принято Священным Синодом РПЦ на заседании 15 октября в Минске.