В Беларусь из Киева прибыл ковчег с десницей святого Иоанна Крестителя.

В пределах Брестской епархии Беларусской Православной Церкви ковчег с частицей мощей (большей частью десницы) святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна будет находиться с 7 ноября по 7 декабря. Об этом сообщается на официальном портале БПЦ.

Постоянное место пребывания целебных мощей - Благовещенский мужской монастырь города Киева. Святыня была доставлена на Брестчину по благословению архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна.

В город Брест ковчег прибудет 1 декабря в храм апостола Фомы и будет находиться там до 7 декабря. Церковь будет открыта для поклонения каждый день. В храме трижды в день будут совершаться молебны с акафистом.