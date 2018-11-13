В УПЦ обнародовали заявление Собора епископов относительно встречи с Президентом Украины.

Текст Заявления Собора епископов Украинской Православной Церкви относительно встречи с Президентом Украины опубликован на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ во вторник, 13 ноября.

Ниже приводим текст Заявления без изменений.

"По инициативе Президента Украины П. А. Порошенко на 13 ноября 2018 года была запланирована его встреча с епископатом Украинской Православной Церкви в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества «Украинский дом».

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на условленную дату епископат Украинской Православной Церкви собрался в Киево-Печерской Лавре. В этот же день было проведено экстренное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, который принял решение созвать Собор епископов Украинской Православной Церкви.

Обсудив состояние церковно-государственных отношений, публичные заявления руководителей государства, которые можно расценивать как такие, которые были направлены против Украинской Православной Церкви, приняв во внимание настроения и мнения церковного народа и духовенства, а также исходя из того, что церковные вопросы должны обсуждаться на церковной территории, Собор епископов Украинской Православной Церкви принял решение встретиться с Президентом, но не в «Украинском доме», а на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом решении Собора епископов было сразу сообщено Президенту. Однако, Президент от встречи отказался.

Учитывая эти обстоятельства, Собор епископов Украинской Православной Церкви подтверждает свою готовность к встрече с Президентом Украины, но на церковной территории".