В Луцке на православном молодежном кинофоруме представят социальные киноролики

Во Дворце культуры города Луцка 30 ноября состоится IV православный молодежный кинофорум.

Во время кинофорума православные организации предложат зрителям авторские короткометражки на актуальные социальные темы, сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ.

Этот уже традиционное мероприятие организует отдел по делам молодежи Волынской епархии УПЦ.

Социальные киноролики, которые будут предложены для кинопоказа, будут освещать проблемные аспекты жизни современного общества, а также предлагать пути выхода из социальных кризисов.

К кинопоказу приглашаются все желающие, вход свободный.