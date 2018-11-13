В Киево-Печерской лавре проходит заседание Собора епископов Украинской Православной Церкви

На территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 13 ноября под председательством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия проходит заседание Собора епископов Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Всего из 90 епархиальных и викарных архиереев Украинской Православной Церкви, которые имеют право голоса, на Соборе присутствовали 83.

Согласно Уставу об управлении УПЦ, кворум составляет 2/3 его членов, то есть 60 архиереев. Таким образом Собор епископов проходит при наличии кворума.

В конце заседания Собора Блаженнейший Митрополит Онуфрий удостоит архиереев, которые отметили личные юбилеи в прошлом году, орденами Украинской Православной Церкви.