В Киево-Печерской лавре проходит заседание Собора епископов Украинской Православной Церкви
15:37, 13 ноября 2018Православие
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Проходит заседание Собора епископов Украинской Православной Церкви / news.church.ua
На территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 13 ноября под председательством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия проходит заседание Собора епископов Украинской Православной Церкви.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Всего из 90 епархиальных и викарных архиереев Украинской Православной Церкви, которые имеют право голоса, на Соборе присутствовали 83.
Согласно Уставу об управлении УПЦ, кворум составляет 2/3 его членов, то есть 60 архиереев. Таким образом Собор епископов проходит при наличии кворума.
В конце заседания Собора Блаженнейший Митрополит Онуфрий удостоит архиереев, которые отметили личные юбилеи в прошлом году, орденами Украинской Православной Церкви.
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