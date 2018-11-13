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В Харькове православные почтили Озерянскую икону Богородицы и память священномученика Александра

15:43, 13 ноября 2018
Православие
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Богослужение в Харькове / eparchia.kharkov.ua

В праздник «Озерянской» иконы Божией Марии и день памяти священномученика Александра, архиепископа Харьковского, 12 ноября, в Свято-Благовещенском кафедральном соборе Харькова была совершена праздничная Божественная литургия. 

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православия во всем мире, сообщает пресс-служба Харьковской епархии УПЦ. 

Также был совершен молебен ко Пресвятой Богородице и священномученику Александру, архиепископу Харьковскому. 

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