В Харькове православные почтили Озерянскую икону Богородицы и память священномученика Александра

В праздник «Озерянской» иконы Божией Марии и день памяти священномученика Александра, архиепископа Харьковского, 12 ноября, в Свято-Благовещенском кафедральном соборе Харькова была совершена праздничная Божественная литургия.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православия во всем мире, сообщает пресс-служба Харьковской епархии УПЦ.

Также был совершен молебен ко Пресвятой Богородице и священномученику Александру, архиепископу Харьковскому.