В Харькове православные почтили Озерянскую икону Богородицы и память священномученика Александра
15:43, 13 ноября 2018Православие
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Богослужение в Харькове / eparchia.kharkov.ua
В праздник «Озерянской» иконы Божией Марии и день памяти священномученика Александра, архиепископа Харьковского, 12 ноября, в Свято-Благовещенском кафедральном соборе Харькова была совершена праздничная Божественная литургия.
За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православия во всем мире, сообщает пресс-служба Харьковской епархии УПЦ.
Также был совершен молебен ко Пресвятой Богородице и священномученику Александру, архиепископу Харьковскому.
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