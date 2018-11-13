В Киево-Печерской лавре проходит заседание Священного Синода УПЦ (видео)

В резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавре началось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, заседание возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Во время работы заседания Священного Синода УПЦ будут рассмотрены текущие вопросы жизни Церкви и современные проблемы Украинского Православия.

«Сегодня наш Синод собран для того, чтобы обсудить одну очень важную проблему, которая встала перед нами – проблему церковного состояния в нашей Церкви, в нашей Украинской державе», – объявил в начале заседания Митрополит Онуфрий.