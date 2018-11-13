В Киево-Печерской лавре проходит заседание Священного Синода УПЦ (видео)
12:33, 13 ноября 2018Православие
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Синод УПЦ / news.church.ua
В резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавре началось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, заседание возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
Во время работы заседания Священного Синода УПЦ будут рассмотрены текущие вопросы жизни Церкви и современные проблемы Украинского Православия.
«Сегодня наш Синод собран для того, чтобы обсудить одну очень важную проблему, которая встала перед нами – проблему церковного состояния в нашей Церкви, в нашей Украинской державе», – объявил в начале заседания Митрополит Онуфрий.
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