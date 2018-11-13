В Луцке состоится православный молодежный кинофорум

Во Дворце культуры Луцка 30 ноября состоится IV православный молодежный кинофорум.

Это уже традиционное мероприятие, которое организует отдел по делам молодежи Волынской епархии УПЦ, сообщает епархиальная пресс-служба.

Во время кинофорума православные молодежные организации предложат зрителям авторские короткометражки на актуальные социальные темы.

Социальные киноролики, которые будут предложены для кинопоказа, будут освещать проблемные аспекты жизни современного общества, а также предлагать пути выхода из социальных кризисов.

На кинофорум приглашаются все желающие, вход свободный. Начало фестиваля в 17.00.