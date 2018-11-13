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В Луцке состоится православный молодежный кинофорум

13:10, 13 ноября 2018
Православие
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Состоится IV православный молодежный кинофорум / volyn.church.ua

Это уже традиционное мероприятие, которое организует отдел по делам молодежи Волынской епархии УПЦ, сообщает епархиальная пресс-служба.

Во время кинофорума православные молодежные организации предложат зрителям авторские короткометражки на актуальные социальные темы.

Социальные киноролики, которые будут предложены для кинопоказа, будут освещать проблемные аспекты жизни современного общества, а также предлагать пути выхода из социальных кризисов.

На кинофорум приглашаются все желающие, вход свободный. Начало фестиваля в 17.00.

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