Митрополит УПЦ получил "Сертификат Посла мира" за благотворительность

В Житомирском драмтеатре имени Ивана Франко состоялся праздничный юбилейный пятый большой Бал благотворителей.

Во время церемонии торжественного награждения за благотворительность , как постоянный участник и деятель организации митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим получил "Сертификат Посла мира", сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.

Владыка поблагодарил за награду, а также заверил организаторов в дальнейшем сотрудничестве.

Праздник состоялся на основе Житомирской городской детской общественной организации "Все делаем сами".