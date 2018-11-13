Митрополит УПЦ получил "Сертификат Посла мира" за благотворительность
10:08, 13 ноября 2018Православие
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Митрополит УПЦ получил "Сертификат Посла мира" / zhytomyr-eparchy.com.ua
В Житомирском драмтеатре имени Ивана Франко состоялся праздничный юбилейный пятый большой Бал благотворителей.
Во время церемонии торжественного награждения за благотворительность , как постоянный участник и деятель организации митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим получил "Сертификат Посла мира", сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.
Владыка поблагодарил за награду, а также заверил организаторов в дальнейшем сотрудничестве.
Праздник состоялся на основе Житомирской городской детской общественной организации "Все делаем сами".
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