В Харькове освятили новый православный храм в честь святой княгини Ольги

В Харькове 10 ноября освятили новый православный храм в честь святой княгини Ольги.

В этот день митрополит Харьковский и Богодуховский совершил чин великого освящения храма в честь святой равноапостольной княгини Ольги города Харькова и Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщается на сайте Харьковской епархии УПЦ.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православия во всем мире.

По окончании богослужения Высокопреосвященнейший Владыка, особо потрудившимся в строительстве храма, вручил церковные награды.