В Харькове освятили новый православный храм в честь святой княгини Ольги
07:19, 13 ноября 2018Православие
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В Харькове освятили новый православный храм в честь святой княгини Ольги / eparchia.kharkov.ua
В Харькове 10 ноября освятили новый православный храм в честь святой княгини Ольги.
В этот день митрополит Харьковский и Богодуховский совершил чин великого освящения храма в честь святой равноапостольной княгини Ольги города Харькова и Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщается на сайте Харьковской епархии УПЦ.
За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православия во всем мире.
По окончании богослужения Высокопреосвященнейший Владыка, особо потрудившимся в строительстве храма, вручил церковные награды.
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