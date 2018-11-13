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В Харькове освятили новый православный храм в честь святой княгини Ольги

07:19, 13 ноября 2018
Православие
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В Харькове освятили новый православный храм в честь святой княгини Ольги  / eparchia.kharkov.ua

В этот день митрополит Харьковский и Богодуховский совершил чин великого освящения храма в честь святой равноапостольной княгини Ольги города Харькова и Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщается на сайте Харьковской епархии УПЦ. 

/ eparchia.kharkov.ua

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православия во всем мире. 

По окончании богослужения Высокопреосвященнейший Владыка, особо потрудившимся в строительстве храма, вручил церковные награды.

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