В Введенский монастырь прибыла икона "Непраздная", состоятся молебны о рождении детей

В Киевский Свято-Введенский монастырь прибыла икона Богородицы "Непраздная".

Молебны Пресвятой Богородице перед образом "Непраздная" о рождении детей будут совершаться в обители каждую среду в течение ноября. Об этом сообщается на странице Введенского монастыря в Фейсбук.

Икона Божией Матери «Непраздная» (беременная) была явлена в Грузии, в монастыре Дибри Руисско-Урбнисской епархии во время реставрации фресок XIV века.

Икона иллюстрирует Евангелие о том, как святой праведный Иосиф узнал, что обрученная ему Дева «имеет во чреве от Духа Святаго» и думал тайно отпустить Её.

Богородица предстоит на образе, подняв правую руку к голове, утирая слезы, а левою указывает Иосифу, что «мужа не знает» и является Девой.

Правящий архиерей Руисско-Урбнисской епархии Грузинской Православной Церкви митрополит Иов (Акиашвили) благословил в 2001 году написать список иконы «Непраздная».

Образ распространился в Грузии и стал одним из наиболее почитаемых. Перед ним молятся о даровании детей, просят помощи во время беременности и о воспитании и благополучии детей.