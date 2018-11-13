В Херсоне почтили память преподобной Евтропии

В день обретения мощей преподобной Евтропии Херсонской, 12 ноября, в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона почтили память преподобной Евтропии.

В этот день митрополит Херсонский и Таврический Иоанн возглавил праздничную Божественную Литургию в сослужении духовенства, сообщается на сайте Херсонской епархии УПЦ.

По окончании богослужения состоялся крестный ход вокруг кафедрального собора, во время которого митрополит Иоанн совершил заупокойную литию на могиле митрополита Леонтия (Гудимова).

В своем слове владыка сердечно поздравил всех присутствующим с праздником и пожелал, "чтобы благочестивая жизнь преподобной Евтропии всегда была для нас примером богоугождения и любви к нашему Творцу и Его творениям".