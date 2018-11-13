В Винницкой области состоялась панихида по погибшим в авиакатастрофе летчикам
00:38, 13 ноября 2018Православие
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В Винницкой области состоялась панихида по погибшим в авиакатастрофе летчикам / orthodox.vinnica.ua
В Винницкой области в воскресенье, 11 ноября состоялась панихида по погибшим в авиакатастрофе летчикам.
В этот день настоятель храма Вознесения Господня села Уланов Хмельницкого района протоиерей Ярослав Микитин вместе с прихожанами отслужил панихиду по погибшим в авиакатастрофе летчикам на месте падения военного самолета СУ-27УБ, сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ.
Священник возложил цветы на месте гибели пилотов.
Самолет Су-27УБ упал в Винницкой области в районе села Улан, между Бердичевым и Хмельником. Трагедия произошла 16 октября около 17 часов во время совместных военных учений Украины с НАТО "Чистое небо-2018". Погибли двое пилотов, находившихся на борту.
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