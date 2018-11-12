Православные в Эстонии отметили 80-летие храма Преображения Господня в Кохтла-Ярве

В воскресенье, 11 ноября, храм Преображения Господня в Кохтла-Ярве (Эстония) отметил 80-летие со дня строительства и освящения храма Эстонской Православной Церкви.

В этот день епископ Маардуский Сергий, викарий Таллинской епархии совершил Божественную литургию в храме Преображения Господня в Кохтла-Ярве, сообщается на официальном сайте ЭПЦ.

История Кохтла-Ярве началась в 1916 году, когда на земле имения Ярве была устроена первая пробная шахта. В 1924 году был построен коксовый завод, а на следующий год открыты шахты. В городе, населенном рабочими, ощущалась необходимость строительства православного храма: до ближайшей церкви в Йыхви 12 километров.

В 1938 году в бывшем имении Петербургского купца Г.Г.Елисеева Ору на берегу Финского залива была закрыта и снесена Преображенская церковь, построенная по проекту архитектора Барановского в 1899 году, и ее имущество было решено передать для храма в Кохтла-Ярве.

Строительные работы были начаты 1 июня 1938 года и 19 июня протоиерей Александр Мянник совершил закладку храма. Церковь была построена по проекту известного эстонского архитектора А.Соанса в стиле эстонского модерна. Храм, построенный из кирпича и оштукатуренный, квадратный в плане – 10х10 м, с четырехскатной крышей и колокольней, примыкающей к зданию с северо-западной стороны. Скромный и лаконичный декор фасадов ограничен выразительными арочными окнами и карнизами. Опирающийся на каменные столбы фронтон главного входа оформлен в духе неоклассицизма.

Внутри храма над входом находятся хоры, переходящие в обширные балконы сооруженные с южной и северной сторон. В церкви был установлен прекрасный резной иконостас из закрытого храма имения Ору.

Строительство велось под руководством инженера А.Рейметса на средства выделенные для этой цели правительством.

Храм был освящен 13 ноября 1938 года митрополитом Таллинским и всея Эстонии Александром (Паулусом) в сослужении протоиереев Николая Пятса, Александра Мянника и Иоанна Богоявленского, а также священников Романа Танга и Александра Филамофейского, первого настоятеля храма, впоследствии репресированого и расстреляного в Сызрани.

Летом 1999 года, после ремонта крыши, на храм и колокольню были установлены небольшие луковичные купола с крестами.