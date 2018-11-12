Община Кафедрального собора УПЦ передала гуманитарную помощь киевскому детскому дому для детей с ВИЧ

Сотрудники социального отдела Воскресенского кафедрального собора УПЦ совместно с клириком Кафедрального собора протоиереем Павлом Белым 9 ноября посетили Киевский городской дом ребенка «Березка» - специализированное заведение медико-социальной реабилитации для детей-сирот с органическими поражениями нервной системы, ВИЧ/СПИД больных детей от рождения до 4-х лет.

Администрации детского воспитательного учреждения по благословению архиепископа Бородянского Варсонофия была передана партия фруктов (яблоки, бананы, груши, лимоны), а также большая партия детского питания в виде безмолочной детской каши высокого качества. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

Священник также провел беседу с коллективом воспитателей на тему усыновления детей, о различных нюансах проживания в детском доме. Представители общины Кафедрального собора вместе с врачами обсудили проблемы заведения.

Сегодня в учреждении проживает 86 детей, 33 из них в возрасте до одного года.

Община Кафедрального собора УПЦ выражает благодарность благотворителю Александру за помощь в покупке детского питания для детей сирот со страшным недугом.