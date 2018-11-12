На Киевщине закрыли храм УПЦ на территории военного лицея имени Ивана Богуна

В домовом храме религиозной общины Спаса Нерукотворного Украинской Православной Церкви, которая действовала при Киевском военном лицее имени Ивана Богуна 11 ноября была совершена последняя Божественная литургия.

Церковь закрыли после распоряжения руководства лицея. Об этом Информационно-просветительскому отделу УПЦ сообщил настоятель общины протоиерей Вячеслав Липатов.

По информации настоятеля, в лицее было проведено собрание, на которых руководство заявило, что им не нужна Украинская Православная Церковь: “Нам нужна другая церковь, Украинской Православной Церкви больше не будет в армии”.

«Через два дня после этого, в пятницу, мне позвонили и сказали, что с понедельника доступ на территорию лицея будет закрыт для всех прихожан нашего храма и для меня в том числе. Несмотря на то, что я был в больнице, отсрочки не дали», — рассказал протоиерей Вячеслав.

Комнату на территории оркестра в лицее выделил предыдущий начальник в 2012 году. Личными усилиями настоятеля и верующих она была оборудована под храм. Здесь регулярно совершались богослужения с участием лицеистов и офицеров, проводили ряд мероприятий, осуществлялось духовное окормление молодежи, привозили святыни для поклонения. Настоятель, бывший выпускник этого заведения, рассказал, что проблемы начались, когда сменилось руководство.

Религиозная община храма состоит в том числе и из выпускников лицея (бывшего суворовского училища).

«Много офицеров я венчал здесь, крестил их детей. Некоторые выпускники пели на клиросе. Еще два года назад и лицеисты, и офицеры тоже активно принимали участие в богослужениях. Были такие, которые не пропускали ни одной службы, регулярно причащались, — подчеркнул священник. — И вот я позвонил некоторым офицерам, а они говорят “нам конечно обидно, но мы ничего не можем сделать”. Курсанты тоже с сожалением отнеслись к информации о закрытии. Сказали: “мы бы хотели, чтобы здесь была церковь, это было хорошо”».

Убедившись, что ситуацию не изменить, протоиерей Вячеслав Липатов по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия совершил последнюю Литургию в храме в это воскресенье, после чего освободил помещение.