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Собор Сербской Церкви не будет устанавливать литургическое общение с новой украинской Церковью

18:28, 12 ноября 2018
Православие
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Собор Сербской Православной Церкви / in4s.net

Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви (СПЦ) решил не устанавливать литургическое и каноническое общение с Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церковью - "с епископами и клириками и их сторонниками".

Как сообщает официальный сайт СПЦ, Собор епископов призвал к проведению Всеправославного собора для вынесения решения по автокефалии украинской Церкви. 

«Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем остальным малым автокефальным Православным Церквям как можно скорее рассмотреть вопрос на Всеправославном совете, чтобы подтвердить и укрепить соборность и единство», — вынес свой вердикт архиерейский собор СПЦ.

Архиерейский собор Сербской Православной Церкви признал решение Вселенского Патриархата не обязательным для исполнения и отказался признать каноничность Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви.

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