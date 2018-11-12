Митрополит Антоний объяснил причину напряжения отношений Церкви с Константинопольским патриархатом

В Украинской Православной Церкви удивлены тем, что Константинопольский Патриархат "действует так, как будто Украинской Православной Церкви просто не существует".

Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью журналу "Фома в Украине".

"Нас удивляет то, что Константинопольский Патриархат действует так, как будто Украинской Православной Церкви просто не существует. Священноначалие Константинопольской Церкви общается с представителями государственной власти... но при этом не общается с Церковью канонической. Такие действия не приведут к единству", - считает митрополит Антоний.

По его мнению, "со стороны Фанара нет расположения к диалогу".

"Все наши попытки диалога, поездки в Стамбул, общение с Патриархом Варфоломеем, а также встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Константинопольским Патриархом не увенчались успехом. То есть мы видим, что именно со стороны Фанара нет расположения к диалогу", - заявил управделами УПЦ.

Вместе с тем, митрополит Антоний подчеркнул, что в УПЦ все же надеятся на диалог с Константинопольским патриархатом.

"Наша Церковь не просто готова к диалогу, мы считаем, что исправить сложившуюся ситуацию можно только посредством диалога и компромиссного решения. Однако, судя по всему, Константинополь хочет просто завести ситуацию в тупик, совершив задуманное, а потом уже ставить всех перед фактом и заставить смириться с этим. Но это не церковные действия. К сожалению, эти действия можно охарактеризовать как действия церковных политиков, но не людей Церкви", - считает митрополит Антоний.