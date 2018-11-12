В Бердянскую епархию УПЦ прибудут три православные святыни

В Бердянскую епархию Украинской Православной Церкви прибудут три православные святыни. Как сообщает пресс-служба епархии, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с 19 по 25 ноября пребывает крестный ход с иконами и частицами мощей апостола Андрея Первозванного, равноапостольного князя Владимира и великой княгини Ольги. График пребывания святынь в Бердянской епархии: 19.11 в 09.00 – г. Васильевка; 19.11 в 15.00 – пгт. Кириловка; 20.11 в 08.00 – пгт. Акимовка; 20.11 в 15.00 – пгт. Приазовье; 21.11 в 08.00 – г. Токмак; 21.11 в 15.00 – пгт. Черниговка; 22.11 в 09.00 – г. Гуляйполе; 22.11 в 15.00 – с. Пологи; 23.11 в 08.00 – пгт. Бильмак; 23.11 в 15.00 – пгт. Розовка; 24.11 в 08.00 – г. Приморск; 24.11 в 15.00 – г. Бердянск; 25.11 – отбытие из Бердянска.

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