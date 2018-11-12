В Бердянскую епархию УПЦ прибудут три православные святыни
В Бердянскую епархию Украинской Православной Церкви прибудут три православные святыни.
Как сообщает пресс-служба епархии, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с 19 по 25 ноября пребывает крестный ход с иконами и частицами мощей апостола Андрея Первозванного, равноапостольного князя Владимира и великой княгини Ольги.
График пребывания святынь в Бердянской епархии:
19.11 в 09.00 – г. Васильевка;
19.11 в 15.00 – пгт. Кириловка;
20.11 в 08.00 – пгт. Акимовка;
20.11 в 15.00 – пгт. Приазовье;
21.11 в 08.00 – г. Токмак;
21.11 в 15.00 – пгт. Черниговка;
22.11 в 09.00 – г. Гуляйполе;
22.11 в 15.00 – с. Пологи;
23.11 в 08.00 – пгт. Бильмак;
23.11 в 15.00 – пгт. Розовка;
24.11 в 08.00 – г. Приморск;
24.11 в 15.00 – г. Бердянск;
25.11 – отбытие из Бердянска.