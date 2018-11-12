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В Бердянскую епархию УПЦ прибудут три православные святыни

17:08, 12 ноября 2018
Православие
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Всеукраинский крестный ход с тремя святынями / izum.church.ua

Как сообщает пресс-служба епархии, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с 19 по 25 ноября пребывает крестный ход с иконами и частицами мощей апостола Андрея Первозванного, равноапостольного князя Владимира и великой княгини Ольги.

График пребывания святынь в Бердянской епархии:

19.11 в 09.00 – г. Васильевка;

19.11 в 15.00 – пгт. Кириловка;

20.11 в 08.00 – пгт. Акимовка;

20.11 в 15.00 – пгт. Приазовье;

21.11 в 08.00 – г. Токмак;

21.11 в 15.00 – пгт. Черниговка;  

22.11 в 09.00 – г. Гуляйполе;

22.11 в 15.00 – с. Пологи;

23.11 в 08.00 – пгт. Бильмак;

23.11 в 15.00 – пгт. Розовка;

24.11 в 08.00 – г. Приморск;

24.11 в 15.00 – г. Бердянск;

25.11 – отбытие из Бердянска.

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