В Почаеве тысячи православных почтили памяти преподобного Иова

Тысячи паломников 10 ноября прибыли на торжества в честь дня памяти преподобного Иова Почаевского в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Как сообщает "Фома в Украине", празднование началось ещё 8 ноября. В этот день насельники лавры и верующие пронесли крестным ходом раку с мощами святого по улицам Почаева. Ход возглавили наместник монастыря митрополит Почаевский Владимир и ректор Почаевской духовной семинарии епископ Шумский Иов. По завершении молитвенного шествия святыню внесли в в Свято-Успенский собор.

В сам день праздника в лавре были совершены две Божественные литургии – в Троицком и Успенском соборах. Раннюю возглавил митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, позднюю – владыка Владимир.

Накануне, вечером 9 ноября, состоялось всенощное бдение. После прочтения акафиста преподобному Иову паломники приложились к нетленным мощам и были помазаны освященным елеем.

По окончании поздней литургии состоялся крестный ход по территории лавры с мощами преподобного к Пещерному храму, где мощи почивают всегда.