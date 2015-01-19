В Киево-Печерской лавре отпраздновали Крещение Господне

19 января, в праздник Крещения Господня, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископ Макаровский Иларий, епископ Ирпенский Климент и духовенство обители.

После чтения Святого Евангелия Его Блаженство обратился к пастве со словами проповеди.

По завершении Божественной литургии Предстоятель возглавил Крестный ход к часовне на источнике прп. Антония Печерского, где был совершен чин Великого освящения воды.

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