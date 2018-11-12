На Киевщине освятили храм в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел возглавил освящение храма в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских и Божественную литургию в Ризоположенческом мужском монастыре села Томашовка Фастовского района Киевской области.

Об этом сообщает lavra.ru.

Владыка Павел рассказал о значении этого события для каждого верующего человека.

«Освящение храма подобно тому, как Бог творил мир и человека, ибо все молитвы, которые мы сегодня читали, напоминают весь тот процесс творения, начиная от подвального храма и заканчивая установлением креста. Это - торжество веры, это - победа добра над князем мира сего! И в конце освящения епископ или священник помазывает стены храма миром. Святые отцы говорят, что в этот момент происходит дуновение в эти стены благодати Божией, ведь здесь, в этом храме будет совершаться величайшее Таинство Бескровной Жертвы Тела и Крови Христовых.

В этом храме будет происходить примирение человека с Богом, в этом храме будут совершать Таинства, в этом храме каждый верующий и жаждущий правды человек будет слышать слово поучения, в этом храме те, кто уже покинул этот мир, будут переходить в вечную жизнь...", - сказал митрополит Павел.

Во время литургии были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.