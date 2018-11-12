Монастырю в Ольшанке 10 лет: сюда надо приезжать одному, чтобы никуда не торопиться

Исполнилось десять лет, как решением Священного Синода УПЦ был основан монастырь в Ольшанке.

Все, кто сюда приезжают, дивятся созданному рукотворному чуду, где всегда радостно и гостеприимно встречают вас, где можно отбросить на время земные страсти и погрузится в мир умиротворения и душевного комфорта. Просто будучи просто на экскурсии, вы не сможете ощутить всю красоту и неповторимость этого уникального места. Сюда надо приезжать одному, чтобы никуда не торопиться.

Как они прожили эти 10 лет, какие трудности переживали известно только м и Богу. Они не рассказывают о трудностях, а поют славу Бога и молятся за тех, кто помогал, кто вложил свой труд, кто создавал дом для Господа и Матери Божьей.

Здесь все дышит любовью и теплом их сердец.

Завтра будет праздник — День прославления преподобного старца архимандрита Ионы, святого под чьим покровительством находиться обитель.

Повечерье. Неповторимая красота красок и мистерия теней.

Всенощное бдение в женском монастыре «Утешение и Отрада» это по истине мистическая красота Божественного света и дыхания. Ее камерность, неспешность действий, мелодичность распевов успокаивает и умиротворяет душу, наполняя ее блаженством мира и добра. Здесь, во время всенощного бдения искусственный свет не включают, вся служба происходит при свечах. Причудливые тени и отблески от них, создают особую атмосферу присутствия неземного, постепенно растворяя в огне лампад сомнения и тревоги.

Всенощное бдение – это наша жертва Богу.

Фото: Сергей Рыжков.

areacreativ.com