В Одесской области построят храм в честь святителя Василия Великого
09:42, 12 ноября 2018Православие
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Митрополит Агафангел совершил закладку храма в честь святителя Василия Великого / eparhiya.od.ua
Митрополит Агафангел 10 ноября посетил село Долиновка и совершил закладку храма в честь святителя Василия Великого и освящение места под строительство.
Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, митрополит Агафангел поздравил сельчан с этим знаменательным событием в жизни их села.
Владыка выразив надежду, что «с помощью Божией усердными трудами добрых людей храм в скором времени будет построен, и мы прибудем вновь в ваше селение совершать освящение этой святыни. Освящение и закладка новых храмов свидетельствует о том, что наша Церковь жива...».
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