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В Одесской области построят храм в честь святителя Василия Великого

09:42, 12 ноября 2018
Православие
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Митрополит Агафангел совершил закладку храма в честь святителя Василия Великого / eparhiya.od.ua

Митрополит Агафангел 10 ноября посетил село Долиновка и совершил закладку храма в честь святителя Василия Великого и освящение места под строительство. 

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, митрополит Агафангел поздравил сельчан с этим знаменательным событием в жизни их села.

Владыка выразив надежду, что «с помощью Божией усердными трудами добрых людей храм в скором времени  будет построен, и мы прибудем вновь в ваше селение совершать освящение  этой святыни. Освящение и закладка новых храмов свидетельствует о том,  что наша Церковь жива...».

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