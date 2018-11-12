В Одесской области построят храм в честь святителя Василия Великого

Митрополит Агафангел 10 ноября посетил село Долиновка и совершил закладку храма в честь святителя Василия Великого и освящение места под строительство.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, митрополит Агафангел поздравил сельчан с этим знаменательным событием в жизни их села.

Владыка выразив надежду, что «с помощью Божией усердными трудами добрых людей храм в скором времени будет построен, и мы прибудем вновь в ваше селение совершать освящение этой святыни. Освящение и закладка новых храмов свидетельствует о том, что наша Церковь жива...».