Третий выпуск “Слова Предстоятеля” посвятили бессилию дьявола перед человеком

В эфире телеканала “Интер” вышел третий выпуск еженедельной программы “Слово Предстоятеля”, в которой Блаженнейший Митрополит Онуфрий обращается с духовным наставлением к зрителям.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на телеканал “Интер”.

В третьем выпуске Архипастырь рассказал о бессилии дьявола перед человеком, который живет с Богом. Его Блаженство пояснил воскресный отрывок из Евангелия об исцелении Иисусом Христом гергесинского бесноватого (Лк., XVI, 19-31). То, что сделал дьявол со стадом свиней из евангельского повествования, он уже давно бы совершил со всем человечеством, если бы Господь ему попустил. Но Господь создал человека для счастья и ожидает, что он будет жить по тем законам правды, которые его сделают действительно счастливым. “Главное, надо бояться творить грех сознательно”, – подчеркнул Предстоятель.