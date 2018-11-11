В Словакию на православный праздник пригласили викария Киевской Митрополии УПЦ

По приглашению архиепископа Михайловско-Кошицкого Георгия 10-11 ноября викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор принял участие в торжествах по случаю престольного праздника кафедрального собора г.Кошице в честь Успения Пресвятой Богородицы и святителя Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

10 ноября владыка Виктор посетил съезд православной молодежи в Словакии «Православиада», организованный стараниями прихода кафедрального собора г.Кошице к престольному празднику. Вечером того же дня в кафедральном соборе была отслужена великая вечерня с литией.

11 ноября Божественную литургию возглавили архиепископ Михайловско-Кошицкий Георгий и епископ Житомирский Виктор в сослужении клириков собора. Богослужение совершалось на церковнославянском, словацкой и греческом языках. После Евангелия владыка Виктор произнес проповедь на тему воскресного чтения.

По окончании богослужения архиепископ Георгий поблагодарил епископа Виктора за визит, подарив икону Божией Матери «Махериоритисса», и передал Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию теплые слова молитвенной поддержки и заверения в постоянной поддержке возглавляемой им Украинской Православной Церкви со стороны Михайловско-Кошицкой епархии Православной Церкви Чешських земель и Словакии.

В свою очередь епископ Виктор поздравил управляющего Михайловско-Кошицкой епархии, священнослужителей и прихожан собора с престольным праздником и передал архиепископу Георгию праздничные поздравления от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. На память о молитвенном общении в этот день Преосвященный владыка Виктор преподнес в дар Кошицкому кафедральному собору икону преподобного Моисея Угрина, который родился неподалеку в венгерских землях.

Праздник продолжился теплым братским общением.