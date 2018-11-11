Митрополит Онуфрий напомнил, почему истина ведет человека к Богу, а обман — к дьяволу

Истина ведет человека к Богу, а обман — к дьяволу.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил об этом во время проповеди в Киево-Печерской Лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий, рассказывая о значении Священной истории об исцелении гадаринского бесноватого (Лк. 8: 26-39) и самом явлении беснования, заметил, что орудие бесов — это обман.

Именно с помощью обмана, по словам Владыки, злые духи сбивают человека с правильного пути на греховный и тем самым отдаляют от Бога.

Предстоятель объяснил, как определить, верным ли путем мы шагаем. «Человек думает, что идет верной дорогой, а на самом деле он идет к диаволу. Чем ближе человек подходит, тем страшнее на душе, им овладевают ужасы, уныние, страхи, духовная тьма, в которой человеку тяжело находиться», — сказал Владыка.

Митрополит Онуфрий также отметил, что именно грех приближает нас к демонам, и человек, в которого бесы вошли, «уже чувствует на земле адские муки».

Владыка добавил, что Бог никогда не позволит демону погубить человека — «даст силы все вытерпеть», и напомнил об оружии против диавола. «Мы должны быть мужественными! Если человек терпит, благодарит Бога, если молится, постится, то Бог освобождает от злых духов. Потому что нет другого оружия, которое можно противопоставить диаволу», — сказал Архипастырь.

Поэтому, по словам Предстоятеля, для того, чтобы мы не становились жертвами демонов, должны «идти к Богу, отвращаться от любой лжи и любить Истину, даже если она горькая,.. потому что Истина ведет к Богу, а ложь — к дьяволу».