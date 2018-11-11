Архиепископ Афинский Иероним объявил о чрезвычайном созыве Синода

Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним опубликовал заявление о созыве чрезвычайной сессии Священного Синода Элладской Православной Церкви 16 ноября.

В центре внимания чрезвычайной сессии Священного Синода будут соглашение между Церковью и государством, предложения правительства о церковном имуществе и зарплате клириков, передают «Русские Афины».

Как сообщается, архиепископ Иероним, выступит с докладом на тему «Информация по предложению греческого правительства по вопросу о церковной собственности».

После презентации последует обсуждение.

Ранее «Святой союз священнослужителей Греции» (ISKE) потребовала отменить соглашение, подписанное архиепископом Афинским и всея Греции Иеронимом и премьером Алексисом Ципрасом. Влиятельная организация, в которую входят 9 тысяч греческих священников из примерно 11 тысяч, призвала иерархов Элладской Церкви отказаться от соглашения об условиях отделения Церкви от государства.