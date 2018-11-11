Митрополит Болгарской Православной Церкви служил воскресную литургию в Киево-Печерской лавре

В Неделю 24-ю по Пятидесятнице, 11 ноября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка объяснил верным детали и духовное значение чуда исцеления Господом гергесинского бесноватого, рассказал о влиянии на человека нечистых духов и про истинный и ложный патриотизм.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил иерейскую хиротонию над диаконом Вячеславом Пивтораком, клириком храма в честь святых Бориса и Глеба с. Козин. Диаконскую хиротонию над клириком храма великомученика Димитрия Солунского в Жулянах Александром Бояром совершил митрополит Старозагорский Киприан.

В конце богослужения Предстоятель поздравил верующих с воскресным днем и пожелал достичь Царства Небесного. Архипастырь поблагодарил митрополиту Киприану и священникам Болгарской Православной Церкви за визит и совместную молитву. Блаженнейший Владыка произнес многолетие всему болгарскому народу и все верующие подхватили пение Предстоятеля. После этого Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил свою паству.