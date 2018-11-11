Предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии заверил УПЦ в своей поддержке

В субботу, 10 ноября, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, во время пребывания в Словакии по приглашению архиепископа Михайловского и Кошицкого Георгия, епископ Житомирский Виктор встретился с Блаженнейшим Ростиславом, Архиепископом Прешовским, Митрополитом Чешських земель и Словакии.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Встреча проходила в резиденции Предстоятеля Православной Церкви Чешських земель и Словакии в Прешове. На встрече также присутствовал архиепископ Михайловский и Кошицкий Георгий.

В начале общения владыка Виктор передал Предстоятелю Православной Церкви Чешских земель и Словакии сердечные поздравления и слова братской поддержки от имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Епископ Виктор рассказал о миротворческой и социально-гуманитарной деятельности УПЦ в современных реалиях в Украине, а также о последних событиях в церковной жизни, обратив внимание на официальную позицию Украинской Православной Церкви относительно них.

В своем слове Блаженнейший Ростислав отметил: «Мы очень переживаем за братскую Украинскую Православную Церковь. Мы с вами молитвенно, поддерживаем и будем поддерживать Украинскую Православную Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Мы не говорим ваш украинский народ, но говорим наш народ, потому что мы едины во Христе и принадлежим к единой, соборной и апостольской Церкви. Молимся, верим и надеемся на мудрые решения всего Вселенского Православия в связи с церковной ситуацией в Украине. Как свидетельствует история, никогда вмешательство государства и политики в дела Церкви не заканчивались успешно, ибо нельзя построить даже временное благо за нарушения святых канонов Православной Церкви».

В конце встречи стороны обменялись памятными подарками.