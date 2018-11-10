цей матеріал доступний українською

В Херсонской епархии УПЦ проходит фестиваль детского творчества «Остров Рождества»

15:45, 10 ноября 2018
Православие
9 0
 В Херсонской епархии УПЦ проходит фестиваль детского творчества / khersonline.net

В фестивале могут принимать участие творческие коллективы и отдельные участники воскресных школ Херсонской и других  епархий УПЦ, а также ученики общеобразовательных школ, внешкольных учебных учреждений, школ искусств, учреждений культуры клубного типа, других культурных заведений для детей и юношества Херсона, сообщается на сайте Отдела по делам семьи Херсонской епархии УПЦ.

"Приглашаем участников проявить себя в следующих номинациях: художественное чтение, вокал, театральное искусство, хореография. Особое значение уделяется раскрытию Херсонского колорита, местных обычаев и традиций празднования Рождества Христова", - сообщают организаторы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter