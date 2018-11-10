В Одесской области освятили новый православный храм в честь великомученика Димитрия Солунского
05:23, 10 ноября 2018Православие
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В Одесской области освятили новый православный храм / baltaeparhia.org.ua
В день памяти святого великомученика Димитрия Солунского митрополит Балтский и Ананьевский Алексий совершил освящение престола в новосооруженном храме в честь святого великомученика Димитрия Солунского в селе Ткаченко Окнянского района Одесской области.
После чина освящения Владыка возглавил праздничную Божественную Литургию, сообщает сайт Балтской епархии УПЦ.
После богослужения Владыка Алексий вручил церковные награды меценатам и строителям святого храма.
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