В Одесской области освятили новый православный храм в честь великомученика Димитрия Солунского

В день памяти святого великомученика Димитрия Солунского митрополит Балтский и Ананьевский Алексий совершил освящение престола в новосооруженном храме в честь святого великомученика Димитрия Солунского в селе Ткаченко Окнянского района Одесской области. После чина освящения Владыка возглавил праздничную Божественную Литургию, сообщает сайт Балтской епархии УПЦ. После богослужения Владыка Алексий вручил церковные награды меценатам и строителям святого храма.

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