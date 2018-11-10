цей матеріал доступний українською

Под Одессой отметили престольный праздник монастыря в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

01:05, 10 ноября 2018
Православие
27 0
Под Одессой отметили престольный праздник монастыря в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»  / baltaeparhia.org.ua

В праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 6 ноября,  митрополит Балтский и Ананьевский Алексий возглавил торжества по случаю престольного праздника обители в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» села Белка Ивановского района Одесской области.

К празднику в обитель был доставлен ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского из Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря, сообщает сайт Балтской епархии УПЦ.

/ baltaeparhia.org.ua

На Малом Входе протоиереи Олег Жуковский и Николай Бондаренко были удостоены правом ношения креста с украшениями.

/ baltaeparhia.org.ua

После Божественной Литургии был совершен крестный ход вокруг главного храма обители.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter