Под Одессой отметили престольный праздник монастыря в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
01:05, 10 ноября 2018Православие
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Под Одессой отметили престольный праздник монастыря в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» / baltaeparhia.org.ua
В праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 6 ноября, митрополит Балтский и Ананьевский Алексий возглавил торжества по случаю престольного праздника обители в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» села Белка Ивановского района Одесской области.
К празднику в обитель был доставлен ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского из Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря, сообщает сайт Балтской епархии УПЦ.
На Малом Входе протоиереи Олег Жуковский и Николай Бондаренко были удостоены правом ношения креста с украшениями.
После Божественной Литургии был совершен крестный ход вокруг главного храма обители.
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