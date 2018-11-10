В Киеве отметят 15-летие Клуба православной песни

15-летие Клуба православной песни и творчества Киева торжественно отметят в столице в воскресенье 11 ноября.

В программе юбилейной встречи-концерта — новые и лучшие песни, поэзия участников и гостей, праздничное общение, выставка картин, фото, арт-видео, сообщает "Фома в Украине".

«Ждите приятных осенних сюрпризов!» — пишут организаторы.

Мероприятие состоится по адресу: г. Киев, ул. Терещенковская, 3 (станция метро «Театральная»).

Начало в 17.00. Вход свободный.

Клуб православной песни и творчества Киева был основан осенью 2003 года. Его основатель и руководитель Алексей Ахаимов одновременно — президент известного Международного православного фестиваля авторской песни «Благодатное НЕБО», покровителем фестиваля считается преподобный Силуан Афонский.

По словам Алексея Ахаимова, песни, которые звучат на встречах клуба, несут слушателям позитив, свет, в них есть глубина, современное реальное (а не отстраненное) видение жизни.

15 лет духовно-просветительской деятельности клуба принесли особые плоды. Содружество стало примером для создания православных клубов и фестивалей в ряде городов (Чернигове, Александрии, Коростене и др.), а также способствовало формированию и развитию духовных центров в столице Украины.