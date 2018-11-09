В Одесской области освятили восстановленный православный храм

В пятницу, 9 ноября, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел,совершил освящение Свято-Успенского храма села Котловина Ренийского района Одесской области, а затем - Божественную Литургию в новоосвященном храме.

Об этом сообщает "Православная Одесса".

На малом входе митрополит Агафангел за усердные труды по восстановлению храма наградил настоятеля протоиерея Андрея Капсамуна правом ношения креста с украшениями и поблагодарил за созидание этой святыни.

После Божественной литургии был отслужен праздничный молебен, а затем митрополит Агафангел обратился с архипастырским словом к прихожанам, в котором поздравил со знаменательным событием для этого небольшого гагаузского села - освящением храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Как отметил Владыка митрополит, все жители этого села трудились над тем, чтобы в их селении появился такой прекрасный храм, украшенный золотыми куполами, прекрасной росписью и благолепным видом.

В конце богослужения митрополит Агафангел наградил благодетелей храма церковными наградами и поблагодарил за усердные труды во славу Святой Православной Церкви.