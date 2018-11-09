В Киево-Печерской лавре торжественно отметили Актовый день Киевской духовной школы

В день памяти небесного покровителя Киевских духовных школ преподобного Нестора Летописца, 9 ноября, в Киево-Печерской лавре состоялись торжества по случаю Актового дня Киевской духовной академии и семинарии.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, после богослужения в Трапезном храме в актовом зале Киево-Печерской лавры состоялся торжественный акт.

Действо открыл, после совместной молитвы, ректор КДАиС епископ Сильвестр. Владыка поздравил присутствующих и пригласил к слову Предстоятеля УПЦ, который возглавил мероприятие. Архипастырь также поздравил всех присутствующих с Актовым днем Киевской духовной академии и пожелал студентам не останавливаться на духовном пути. Блаженнейший Владыка подчеркнул, что достигает духовных высот и Царства Небесного тот, кто, после греховных падений не лежит, а поднимается и продолжает путь.

После приветствия Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с традиционным докладом выступил ректор КДАиС епископ Сильвестр.

С подведением итогов за последний учебный год в Киевской духовной академии выступил проректор по учебно-методической работе КДАиС архимандрит Филарет (Волошин).

С приветственными словами также выступили ректор Черниговского духовного училища митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий и ректор Курской духовной семинарии митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий.

Митрополит Онуфрий вручил грамоты лучшим воспитанникам духовных школ УПЦ, которые получают именную стипендию Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию была вручена грамота о присвоении звания почетного профессора Киевской духовной академии.

Отдельные преподаватели КДАиС получили звание доцентов.