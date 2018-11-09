Митрополит Онуфрий возглавил торжества в день памяти преподобного Нестора Летописца (фото)

В день празднования памяти преподобного Нестора Летописца, 9 ноября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в этот день Киевская духовная академия и семинария отмечает день своего небесного покровителя – преподобного Нестора Летописца и день памяти Собора святых Киевских духовных школ.

Во время малого входа Предстоятель вручил богослужебные награды духовенству Киевской духовной академии.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православия во всем мире.

После Божественной литургии в актовом зале Киево-Печерской Лавры состоялся годичный акт Киевской духовной академии и семинарии. Мероприятие возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Накануне Предстоятель возглавил всенощное бдение.