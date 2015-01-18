В день Навечерия Богоявления Предстоятель УПЦ совершил праздничное богослужение с большим освящением воды

18 января, в день Навечерия Богоявления, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию с большой вечерней и образом великого освящения воды в Трапезном храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и духовенство обители.

Во время богослужения Его Блаженство обратился ко всем присутствующим со словами проповеди о важности освящения воды для верующих.

В конце богослужения Его Блаженство поздравил паству с днем Навечерия Богоявления.

Синодальный информационный отдел УПЦ