Православные христиане встречают Крещенский сочельник

Православные христиане в воскресенье встречают Крещенский сочельник — день строгого поста, предваряющий праздник Крещения Господня, или Богоявления. С наступлением Крещенского сочельника у верующих кончаются святки — "святые дни", в которые Церковь празднует Рождество Христово, и еженедельные посты по средам и пятницам отменяются, сообщает РИА Новости.

В Крещенский сочельник и на само Крещение совершается Великое водоосвящение. У православных христиан также существует традиция купания на Богоявление. Поздно вечером 18 января священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду. Прорубь называется иорданью — в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча.

В сам праздник Крещения (Богоявления) 19 января верующие вспоминают о том, как в возрасте 30 лет Иисус Христос из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водою от Иоанна Предтечи. В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру, согласно церковному учению, была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын, Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.