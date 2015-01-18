Недопустимо оскорбление святынь любой религии в какой-либо форме - Патриархия Грузии

«Недопустимо и достойно осуждения оскорбление святынь мусульман и любой другой религии в какой-либо форме», - с заявлением Патриархии Грузии на эту тему 17 января ознакомил общественность руководитель пресс-центра Патриархии Грузии, протоиерей Давид Шарашенидзе, сообщает Geomigrant.

Согласно заявлению, в европейской конвенции по правам человека ясно определено, что свобода слова не является абсолютной и в целях защиты других ценностей ее можно ограничить в некоторых предусмотренных законом случаях.

«Что касается богохульства и публичного оскорбления религиозных чувств в грубой и циничной форме, почти во всех странах Европейского Союза это предусматривает уголовное наказание. Особенно тяжелым наказание бывает в тех случаях, когда имеет место разжигание этнической и религиозной вражды.

Поэтому мы еще раз заявляем, что как нет никакого оправдания линчеванию и терроризму, какими бы не были его мотивы, также недопустимо и достойно осуждения оскорбление святынь мусульман и любой другой религии в какой-либо форме. Последствия этого могут оказаться катастрофичными не только для какой-либо страны, но и для всего региона и всего мира. Все должны это хорошо осознать», - говорится в заявлении Патриархии.