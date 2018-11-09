В Почаевской лавре началось празднование дня памяти преподобного Иова

В Свято-Успенской Почаевской лавре 8 ноября совершили крестный ход с мощами преподобного Иова Почаевского вокруг обители, в котором приняли участие насельники и прихожане лавры, воспитанники Почаевской духовной семинарии и паломники.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Почаевской семинарии.

Торжественный крестный ход возглавили наместник Почаевской лавры митрополит Владимир и ректор Почаевской духовной семинарии епископ Иов. Во время хода братский и семинарский хоры исполняли церковные песнопения.

Мощи преподобного Иова были установлены в Успенском соборе для поклонения.

9 ноября в 16.00 в Почаевской лавре состоится чтение кафизм и малая вечерня, а в 17.00 – всенощное бдение с акафистом преподобному Иову в Успенском соборе.

Непосредственно в день памяти святого, 10 ноября в 6.00 - ранняя литургия в Троицком соборе, в 9.00 - поздняя литургия в Успенском соборе, после которой мощи преподобного Иова занесут в Пещерный храм, где они всегда почивают.