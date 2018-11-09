Финляндская Православная Церковь отметит свое столетие

Финляндская Православная Церковь готовится отметить свое столетие.

Как сообщает "Благовест инфо", юбилейная дата связана с указом сената Финляндии от 25 ноября 1918 года, который фактически придал Православной Церкви официальный статус наряду с лютеранской, хотя формально она еще относилась к РПЦ.

По указу сената ФПЦ получила право собирать церковный налог, а молодое финское государство стало выплачивать жалование священнослужителям. В 1923 году Финляндская Православная Церковь получила от Вселенского патриархата автономию и ушла под юрисдикцию Константинополя.

Юбилейные торжества по случаю столетия ФПЦ пройдут 25 ноября в Нововалаамском монастыре в Хейнявеси, куда еще зимой 1940 года перебрались монахи с Валаамского архипелага, отошедшего Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны.

Как сообщили в ФПЦ, Божественную литургию, которая состоится в Спасо-Преображенской церкви монастыря, отслужат все архиереи Финляндской Православной Церкви – архиепископ Хельсинки и всея Финляндии Лев, митрополит Оулу Илья и епископ Йоэнсуу Арсений.

После праздничной службы в главном храме обители начнется концерт хора «Певчие святого Иоанна Богослова», который исполнит сочинение английского композитора Ивана Муди «Страсти и Воскресение» для хора, солистов, струнного квинтета и колоколов.