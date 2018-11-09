На Одесщине освятили поклонный крест

Вечером 8 ноября, в день памяти святого Димитрия Солунского, митрополит Агафангел посетил село Криничное Болградского района Одесской области, где при въезде в село совершил освящение поклонного креста.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, митрополит Агафангел также посетил местный Свято-Димитриевский храм, где поздравил прихожан и настоятеля протоиерея Романа Черниенко с престольным праздником, пожелав в помощи Божией в трудах по завершению благоустройства храма, который был взорван в 1986 году.

Митрополит Агафангел поблагодарил настоятеля храма и благодетелей за труды на благо Православия. В память своего посещения Владыка подарил храму икону преподобного Кукши Одесского.