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На Одесщине освятили поклонный крест

09:51, 09 ноября 2018
Православие
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Освящение креста / eparhiya.od.ua

Вечером 8 ноября, в день памяти святого Димитрия Солунского, митрополит Агафангел посетил село Криничное Болградского района Одесской области, где при въезде в село совершил освящение поклонного креста.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, митрополит Агафангел также посетил местный Свято-Димитриевский храм, где поздравил прихожан и настоятеля протоиерея Романа Черниенко с престольным праздником, пожелав в помощи Божией в трудах по завершению благоустройства храма, который был взорван в 1986 году.

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Митрополит Агафангел поблагодарил настоятеля храма и благодетелей за труды на благо Православия. В память своего посещения Владыка подарил храму икону преподобного Кукши Одесского.

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