Член парламента Канады встретился с управляющим делами УПЦ

17 января управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретился с членом Парламента Канады Питером Голдрингом. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Канадский чиновник, который уже много раз бывал в Украине, интересовался ролью религиозного и культурного фактора в украинском обществе, а также тем, насколько Церковь могла бы способствовать улучшению нынешней ситуации и исцелению ран, вызванных противостоянием в нашем государстве. Господин Голдринг подчеркнул, что в ситуации, когда существует много ложной информации, целью его визита является ознакомление с позицией нашей Церкви из первых уст.

Митрополит Антоний рассказал гостю, что среди народа Украины существует две идентичности - восточная и западная, на формирование которых повлияли исторические обстоятельства и географическое расположение. Эти идентичности могут лишь постепенно сближаться между собой, а поэтому любые неосторожные и резкие действия могут привести к конфликтам.

Во время разговора частности было упомянуто, что одной из причин начала недовольства населения восточных областей Украины, что впоследствии привело к вооруженному конфликту, стала смена Верховной Радой законодательства о языках.

Со своей стороны господин Голдринг заметил, что «если бы нечто подобное сделали в Канаде, мы бы уже не имели страны». Управляющий делами объяснил гостю, что Украинская Православная Церковь, как конфессия, равномерно присутствует почти во всех регионах Украины, остро чувствует все эти общественные противоречия, а следовательно должна учитывать это в своей официальной позиции. Гость согласился с тем, что любые неосторожные инициативы в религиозно-культурной сфере Украины могут иметь тяжелые последствия для всей страны.

Митрополит Антоний также рассказал о межконфессиональной ситуации в Украине. Владыка проинформировал канадского парламентария о случаях захвата приходов УПЦ в центральной и западной Украине сторонниками УПЦ КП. Вместе с тем, было отмечено, что руководство Церкви прилагает максимум усилий для сохранения мира в Украине и предотвращения перерастания существующего конфликта в межконфессиональное противостояние.

По завершении встречи участники беседы обменялись подарками.