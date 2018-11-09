В Киево-Печерской лавре начали праздновать день памяти преподобного Нестора Летописца
09:24, 09 ноября 2018Православие
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Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в канун дня памяти преподобного Нестора Летописца / news.church.ua
Накануне дня памяти преподобного Нестора Летописца, 8 ноября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Сегодня Предстоятель Украинской Православной Церкви совершит Божественную литургию в том же храме.
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