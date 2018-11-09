В Эстонии мощи святой блаженной Екатерины перенесут в Пюхтицкий Успенский собор

В Эстонии 30 ноября мощи святой блаженной Екатерины перенесут в Пюхтицкий Успенский собор.

Мощи святой будут перенесены перед Всенощным бдением митрополитом Таллиннским и всея Эстонии Евгением, в присутствии духовенства, сообщается на сайте Эстонской Православной Церкви.

1 декабря будет отслужена Божественная литургия, после которой духовенство и гости будут приглашены на праздничную трапезу.

Всех желающих принять участие в Торжествах приглашают в святую обитель.

Обретение мощей святой блаженной Катерины Пюхтицкой состоялось 20 октября на сестринском кладбище Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря членами комиссии, которую возглавил Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений.