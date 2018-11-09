В РПЦ отреагировали на призыв Порошенко покинуть Украину

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что слова президента Украины Петра Порошенко о том, что представителям Русской Православной Церкви нужно покинуть страну, вызывают недоумение.

Об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на российское информагентство.

По его словам, РПЦ непонятно, кого именно Порошенко призывает покинуть Украину, поскольку Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, духовенство церкви и миряне являются украинскими гражданами.

"Украинский президент их имеет в виду, миллионы украинских граждан?", - цитирует его агентство.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "российской церкви нечего делать в Украине" и призвал ее представителей возвращаться обратно в Россию.