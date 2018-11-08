В Килии Одесской области отметили 110-летие Свято-Димитриевского храма.

В день памяти святого великомученика Димитрия Солунского, 8 ноября, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Димитриевском храме г. Килия, сообщает "Православная Одесса".

После завершения богослужения были совершены праздничный молебен и крестный ход, а затем митрополит Агафангел обратился к верующим с архипастырским словом, в котором поздравил всех с престольным праздником и 110-летием со дня основания этого старинного храма.

Владыка напомнил, что святой был тайным христианином и занимал высокий пост проконсула, но в период гонений не отрекся от веры, не предал Христа. Презрев все земные блага и власть, он принял мученическую смерть, оставив нам пример того, как должен поступать всякий христианин, в том числе и занимающий высокий государственный пост. И ныне, в трудные времена для канонического Православия в Украине, мы должны, как и святой великомученик Димитрий Солунский, сохранить чистоту веры и церковное единство.

В завершение архипастырь поблагодарил настоятеля храма за усердные труды по благоукрашению храма, наградив его и благотворителей церковными наградами.